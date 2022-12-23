Агузаров — о том, что «Локомотив» хочет избавиться от Игнатьева: «Полная дезинформация!»

Алан Агузаров, представитель форварда «Локомотива» Ивана Игнатьева, прокомментировал слухи о том, что московский клуб планирует расстаться с футболистом.

«О том, что хотят избавиться от Ивана, — полная дезинформация! Ничего близкого к правде нет. У нас годичный контракт, и мы сейчас ведем диалог с клубом. Есть понимание, что «Локомотив» заинтересован в том, чтобы Игнатьев никуда не переходил. В ближайшее время станет понятно, что будет дальше», — цитирует Агузарова Sport24.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Локомотив» хочет избавиться от Игнатьева в зимнее трансферное окно.

В сезоне-2022/23 нападающий провел за железнодорожников 16 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.