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Агузаров сравнил Кокорина и Вальбуэна: «Саша и близко не футболист уровня Матье»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Александр Кокорин.
Фото Global Look Press
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Футбольный агент Алан Агузаров прокомментировал корреспонденту «СЭ» слова Романа Широкова о том, что в России существует пиетет перед иностранными футболистами.

Ранее экс-футболист сборной России согласился с высказываниями Александра Кокорина, который возмутился, что Матье Вальбуэна и Люка Уилкшира считают легендами «Динамо».

«Я лично со своими партнерами привозил Вальбуэна в Россию. На тот момент ему было 28 лет, он был одним из лидеров сборной и вся его карьера была связана с «Марселем». Поверьте, у него была куча более заманчивых предложений, чем в «Динамо». Он решился на этот переход после разговора с Черчесовым. На своей памяти я не помню футболиста который отказал бы Черчесову. Они до сих пор с Матье в очень хороших отношениях, периодически созваниваются. Конечно, Матье один из тех легионеров, который оставил яркий след, пусть и провел не так много времени в России. Когда он находился на поле, он творил. Абсолютно заслуженно он был любимчиком у болельщиков, выкладывался на все 100 в каждом эпизоде. При всем уважении к Кокорину, не берусь отвечать за этап проведенный в «Динамо», но, в целом, он конечно и близко не футболист уровня Вальбуэна», — сказал Агузаров «СЭ».

32-летний Кокорин забил за «Динамо» 50 голов в 203 матчах. На данный момент он выступает за кипрский «Арис», за который он провел 26 матчей, забив 11 голов и сделав 6 ассистов.

Александр Кокорин
Матье Вальбуэна
Роман Широков
ФК Динамо (Москва)
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