«Ахмат» встретится с «Акроном» в 7-м туре чемпионата России в субботу, 31 августа. Игра пройдет на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Ахмат» — «Акрон» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 19.50 мск.

По итогам 6-ти туров РПЛ грозненский клуб и тольяттинская команда набрали одинаковое количество очков — по четыре. «Акрон» по дополнительным показателям опережает «Ахмат» и занимает 14 место, команда Магомеда Адиева идет на последней строчке.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде