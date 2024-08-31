Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:45

«Ахмат» — «Акрон»: смотреть трансляцию матча РПЛ

«Ахмат» сыграет с «Акроном» в чемпионате России 31 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Магомед Адиев, главный тренер ФК «Ахмат».
Фото ФК «Ахмат»
Telegram Дзен

«Ахмат» встретится с «Акроном» в 7-м туре чемпионата России в субботу, 31 августа. Игра пройдет на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Ахмат» — «Акрон» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 19.50 мск.

По итогам 6-ти туров РПЛ грозненский клуб и тольяттинская команда набрали одинаковое количество очков — по четыре. «Акрон» по дополнительным показателям опережает «Ахмат» и занимает 14 место, команда Магомеда Адиева идет на последней строчке.

Россия. Премьер-лига. 7-й тур
31 авг, 20:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Акрон

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Ахмат
0
Читайте также
Биография Алены Косторной: жизнь и карьера чемпионки Европы, перешедшей в парное катание
Фанаты требуют допустить фигуристку Двоеглазову к взрослым турнирам
Полиция задержала напавших на свадебный автобус в Подмосковье
Жеребьевка на компьютере, никакого группового этапа, больше матчей и писклявый гимн. Что нужно знать о новой «платной» Лиге чемпионов по футболу сезона 2024-2025
Не сидите строго: в мордовской колонии чествовали криминального авторитета
Не вышел на связь: на Камчатке пропал пассажирский вертолет
Популярное видео
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 7-й тур: «Локомотив» — «Краснодар», «Спартак» — «Рубин» и другие матчи
«Спартак» — «Рубин». Онлайн-трансляция матча РПЛ
РПЛ: «Спартак» — «Рубин» и другие матчи 7-го тура
«Пари НН» — «Зенит»: видео голов
Дубль Лусиано Гонду принес «Зениту» крупную победу над «Пари НН»
«Пари НН» — «Зенит»: в ворота гостей правильно не назначен пенальти
Тренер «Пари НН» Илич ушел со скамейки при счете 0:3 в матче с «Зенитом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя