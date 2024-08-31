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Сегодня, 19:12

«Ахмат» — «Акрон»: стартовые составы на матч 7-го тура РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы на матч между «Ахматом» и «Акроном» в 7-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Ранее «СЭ» сообщил, что главный тренер грозненцев Магомед Адиев может быть отправлен в отставку, если «Ахмат» не сумеет обыграть «Акрон».

«Ахмат»: Шелия, Жиров, Адамов, Ибишев, Тодорович, Шатара, Камилов, Садулаев, Луна Диале, Фелиппе Кардосо.

Запасные: Опарин, Магомедов, Уциев, Ловат, Мацуев, Якуев, Диванович, Талал.

«Акрон»: Васютин, Савичев, Димоски, Эсковаль, Пауло Витор, Кузьмин, Бакаев, Лончар, Джурасович, Данилин, Беншимол.

Запасные: Нагаев, Волков, Бардыбахин, Бокоев, Баранок, Палиенко, Москвичев, Хубулов, Эсанов, Пестряков, Дмитриев, Тимошенко.

Россия. Премьер-лига. 7-й тур
31 авг, 20:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Акрон

Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Ахмат
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