«Ахмат» и «Акрон» встретятся в матче 7-го тура Российской премьер-лиги в субботу, 31 августа. Игра пройдет на «Ахмат Арене», стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет «Матч Премьер». Трансляция, которая начнется за 10 минут до игры, будет также доступна на сайте телеканала на платной основе. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Также игру из эфира «Матч! Премьер» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

«Акрон» и «Ахмат» набрали по четыре очка в шести турах чемпионата России. У грозненцев четыре ничьи и два поражения, у тольяттинцев одна победа, одна ничья и четыре проигрыша.

В сезоне-2023/24 «Ахмат» занял 10-е место в РПЛ, а «Акрон» финишировал третьим в первой лиге, после чего победил в стыковых матчах «Урал».

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде