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Сегодня, 15:00

«Ахмат» — «Балтика»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

«Ахмат» и «Балтика» сыграют в матче 24-го тура РПЛ 13 апреля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист «Ахмата» Бернард Бериша.
Бернард Бериша.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Ахмат» и «Балтика» сыграют 13 апреля в Грозном в матче 24-го тура чемпионата России по футболу. Встреча пройдет на стадионе «Ахмат Арена». Начало — в 16.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры «Ахмат» — «Балтика» можно будет по подписке на канале «Матч Премьер». Прямой эфир начнется в 16.20 мск. Следите за ключевыми событиями встречи с помощью матч-центра «СЭ».

«Ахмат» с новым главным тренером Магомедом Адиевым располагается на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ с 20 баллами. «Балтика» под руководством Сергея Игнашевича набрала 17 очков и находится на 15-м месте.

31 октября 2023 года калининградцы обыграли «Ахмат» (4:1) в матче 6-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России.

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Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Балтика
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