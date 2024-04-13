«Ахмат» и «Балтика» сыграют 13 апреля в Грозном в матче 24-го тура чемпионата России по футболу. Встреча пройдет на стадионе «Ахмат Арена». Начало — в 16.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры «Ахмат» — «Балтика» можно будет по подписке на канале «Матч Премьер». Прямой эфир начнется в 16.20 мск. Следите за ключевыми событиями встречи с помощью матч-центра «СЭ».

«Ахмат» с новым главным тренером Магомедом Адиевым располагается на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ с 20 баллами. «Балтика» под руководством Сергея Игнашевича набрала 17 очков и находится на 15-м месте.

31 октября 2023 года калининградцы обыграли «Ахмат» (4:1) в матче 6-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.