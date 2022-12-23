«Ахмат» будет выступать за переход в Азию на Исполкоме РФС

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» высказал позицию клуба по поводу возможного перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Ахмат» скорее за переход в Азию или против? «Ахмат» смотрит не скорее, а «за». Судя по всему, в Европу нас в ближайшее время не пустят. А в очереди стоять мы не должны. Клубам нужно с кем-то соревноваться. Мы будем поддерживать эту позицию", — сказал Айдамиров «СЭ».

23 декабря состоится заседание исполкома РФС, в повестке дня есть вопрос «Об участии РФС в иных организациях». В ноябре президент РФС Александр Дюков заявлял, что исполком рассмотрит вариант с переходом из УЕФА в Азиатскую конфедерацию.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.