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Сегодня, 18:25

Дубль Облякова и гол Мухина помогли ЦСКА обыграть «Ахмат»

Ана Горшкова
Корреспондент
Иван Обляков.
Фото ФК ЦСКА
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ЦСКА на выезде обыграл «Ахмат» в матче 25-го тура чемпионата России — 3:1.

Счет в игре на 3-й минуте открыл полузащитник армейцев Иван Обляков. На 22-й минуте 24-летний игрок оформил дубль.

В концовке матча нападающий «Ахмата» Мохамед Конате отыграл один мяч. На 90+3-й минуте игрок московской команды Максим Мухин забил гол. Он вышел на поле на 86-й минуте, заменив Виктора Мендеса.

ЦСКА набрал 48 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда примет «Оренбург».

«Ахмат» идет на пятом месте с 40 очками. В 26-м туре они на выезде встретятся с «Торпедо».

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
29 апр, 16:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
1:3
ЦСКА
Иван Обляков
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
2
32
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