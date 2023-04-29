Дубль Облякова и гол Мухина помогли ЦСКА обыграть «Ахмат»

ЦСКА на выезде обыграл «Ахмат» в матче 25-го тура чемпионата России — 3:1.

Счет в игре на 3-й минуте открыл полузащитник армейцев Иван Обляков. На 22-й минуте 24-летний игрок оформил дубль.

В концовке матча нападающий «Ахмата» Мохамед Конате отыграл один мяч. На 90+3-й минуте игрок московской команды Максим Мухин забил гол. Он вышел на поле на 86-й минуте, заменив Виктора Мендеса.

ЦСКА набрал 48 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда примет «Оренбург».

«Ахмат» идет на пятом месте с 40 очками. В 26-м туре они на выезде встретятся с «Торпедо».