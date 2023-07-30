ЦСКА обыграл «Ахмат» в гостях, все 5 голов в матче были забиты с пенальти

ЦСКА обыграл «Ахмат» на выезде в матче 2-го тура РПЛ — 3:2.

Все 5 голов были забиты с пенальти. У армейцев трижды отличился Федор Чалов, у грозненцев дважды — Мохамед Конате.

На 12-й минуте встречи защитник грозненцев Марат Быстров получил красную карточку за то, что остановил рукой удар защитника армейцев Милана Гайича в пустые ворота.

В конце первого тайма главный судья встречи Владислав Безбородов наказал Гайича желтой карточкой за фол на форварде «Ахмата» Иване Олейникове в штрафной красно-синих и назначил пенальти. После того, как удар Олейникова с 11-метровой отметки отбил Игорь Акинфеев, Безбородов остановил игру и отправился к монитору, чтобы пересмотреть эпизод с фолом Гайича. Затем арбитр отменил желтую карточку и удалил серба с поля, а также позволил «Ахмату» перебить пенальти. Мохамед Конате, который подошел к точке вместо Олейникова, успешно выполнил удар.

На 90+6-й минуте произошло третье удаление в матче: вторую желтую карточку получил защитник грозненцев Андрей Семенов.

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо сообщил «СЭ», что клуб будет подавать протест на судейство в игре с «Ахматом».

ЦСКА поднялся на восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 3 очками в 2 матчах. «Ахмат» идет на 14-й строчке, грозненцы проиграли все два матча на старте чемпионата России-2023/24.