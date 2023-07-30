«Ахмат» — ЦСКА: защитнику армейцев Гайичу заменили желтую карточку на красную, грозненцам дали перебить пенальти

Защитника ЦСКА Милана Гайича удалили в матче 2-го тура РПЛ против «Ахмата».

На 45+8-й минуте серб был удален после вмешательства ВАР. Изначально футболист получил желтую карточку за фол на нападающем грозненцев Иване Олейникове, за это был назначен пенальти в ворота ЦСКА.

Фото Скриншот трансляции

Олейников пробил пенальти, который отбил Игорь Акинфеев. После этого ВАР вновь вмешался в игру и попросил главного арбитра Владислава Безбородова посмотреть эпизод с фолом Гайича. После просмотра повтора Безбородов отменил свое решение и показал Гайичу красную карточку вместо желтой, а также позволил грозненцам перебить пенальти.

Фото Скриншот трансляции

Вместо Олейникова пенальти исполнил Мохамед Конате, который уже реализовал 11-метровый ранее. Конате успешно исполнил удар и сделал дубль.