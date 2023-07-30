«Ахмат» — ЦСКА: Конате вновь сравнял счет с пенальти, который позволили перебить после вмешательства ВАР

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате сравнял счет в матче с ЦСКА — 2:2.

На 45+11-й минуте встречи ганец реализовал 11-метровый, который позволили пробить грозненцам после вмешательства ВАР. Изначально удар нанес Иван Олейников, заработавший пенальти.

Олейников не реализовал 11-метровый, но после вмешательства ВАР главный судья Владислав Безбородов заменил защитнику ЦСКА Милану Гайичу, сфолившему на Олейникове до этого, желтую карточку на красную и разрешил перебить пенальти.

Конате забил с 11-метровой отметки во второй раз за матч — до этого он реализовал пенальти на 27-й минуте встречи. Все четыре гола в игре были забиты с пенальти.