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Сегодня, 18:30

«Ахмат» — ЦСКА: смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

Матч «Ахмата» и ЦСКА во 2-м туре РПЛ начнется в 20:00
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
&amp;quot;Ахмат&amp;quot; - ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Матч пройдет на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Начало — в 20:00 по московскому времени.

Онлайн-трансляция матча «Ахмат» —ЦСКА будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер». Начало эфира — 19:30.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
30 июл, 20:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
ЦСКА

ЦСКА выиграл 10 из последних 11 очных матчей с «Ахматом», проиграв лишь в одной встрече. Последняя очная встреча завершилась победой армейцев (1:3).

Главным арбитром встречи будет Владислав Безбородов, его ассистентами станут — Максим Гаврилин и Егор Болховитин.

РПЛ: новости и календарь матчей, распи

ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
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