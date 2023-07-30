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Судейство

Сегодня, 21:30

«Ахмат» — ЦСКА: судья Безбородов и видеоассистент Иванов нарушили протокол ВАР. Это основание для подачи протеста

Александр Бобров
Шеф-редактор
Владислав Безбородов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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В самом конце первого тайма матча 2-го тура чемпионата России-2023/24 «Ахмат» — ЦСКА арбитр Владислав Безбородов и его видеоассистент Сергей Иванов нарушили протокол ВАР.

Сначала судья назначил 11-метровый удар в ворота гостей, решив, что Милан Гайич с фолом остановил Ивана Олейникова. При этом Безбородов наказал армейца желтой карточкой. Решение рефери выглядит спорным, сложилось впечатление, что действия Гайича не были причиной падения, но это в данной ситуации не главное.

Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции

Затем Безбородов дал сигнал на выполнение пенальти, удар был произведен — Акинфеев его отбил, а его партнер по команде, не вбежавший в штрафную до удара, но первым прибежавший к отскочившему мячу, выбил его за пределы поля.

Фото Скриншот трансляции

В этот момент судья явно получил сигнал по рации — он приложил палец к уху и стал что-то слышать. А дальше последовало что-то невероятное: в нарушение протокола ВАР Безбородов отправился к монитору смотреть фол Гайича. После этого он поменял желтую карточку на красную и удалил армейца с поля. Более того, он назначил повторный 11-метровый удар, который был реализован.

Фото Скриншот трансляции
Фото Скриншот трансляции

Похоже, что какое-то время ВАР Иванов пытался достучаться до судьи. Но смог это сделать, когда первый пенальти был уже пробит. Однако даже в таком случае судейская бригада не могла «открутить» матч назад, заменить предупреждение на удаление и выполнить повторный 11-метровый.

То, что произошло, — это основание для подачи ЦСКА протеста.

ЦСКА подаст протест на судейство в матче с «Ахматом»

&laquo;Ахмат&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА. «Ахмат» — ЦСКА: четыре пенальти и два удаления за тайм! Онлайн трансляция матча
РПЛ
Сергей Иванов (судья)
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
Владислав Безбородов
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