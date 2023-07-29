Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:00

«Ахмат» — ЦСКА: время начала матча и где смотреть трансляцию матча РПЛ

ЦСКА на выезде сыграет против «Ахмата» во 2-м туре РПЛ 30 июля
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
«Ахмат» — ЦСКА.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

В воскресенье, 30 июля, «Ахмат» на своем поле примет ЦСКА в рамках 2-го тура чемпионата России-2023 / 2024. Матч пройдет на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Начало — в 20:00 по московскому времени.

Онлайн-трансляция матча «Ахмат» —ЦСКА будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер». Начало эфира — 19:30.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
30 июл, 20:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
ЦСКА

В 1-м туре чемпионата России «Ахмат» проиграл «Крыльям Советов» (1:2), ЦСКА потерпел поражение от «Урала» (1:2).

ЦСКА выиграл 10 из последних 11 очных матчей с «Ахматом», проиграв лишь в одной встрече. Последняя очная встреча завершилась победой армейцев (1:3).

РПЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, видео голов и статистика

Футбол
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Павлюченкова сообщила, что Чехия не пустила ее на турнир WTA
«Уровень РПЛ точно не соответствует рейтингу, который есть у лиги в европейском футболе». Митрофанов — о выплатах УЕФА, судействе и продаже Малкома
Команда Гарика Сукачева сообщила о госпитализации артиста
Один человек погиб во время шторма в Сочи
Два праздника жизни: как провести Успенский пост
Какими продуктами Россия обеспечивает себя: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 2-й тур: «Ростов» — «Зенит», «Краснодар» — «Сочи» и другие матчи
Терехин: «Кредит доверия к Личке? Подождите, дайте человеку поработать»
«Ростов» — «Зенит»: гости ведут после первого тайма
«Ростов» — «Зенит»: Кассьерра открыл счет в матче
Игнатьев: «Матч «Крылья Советов — «Динамо» оставил вопрос: а не во дворе ли эти футболисты играют»
«Урал» — «Пари НН»: арбитр Чистяков правильно не удалил нижегородца Гоцука
«Ростов» — «Зенит»: Эракович дебютировал за питерский клуб
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Краснодар» — «Сочи»: время начала матча и где смотреть бесплатно трансляцию матча РПЛ

РПЛ: «Факел» — «Локомотив», «Ахмат» — ЦСКА и другие матчи 2-го тура