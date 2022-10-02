«Динамо» проиграло «Ахмату» и потерпело третье поражение подряд в чемпионате

«Ахмат» на своем поле со счетом 2:1 обыграл «Динамо» в матче 11-го тура чемпионата России.

Оба гола грозненцы забили в первом тайме. Точными ударами отметились полузащитники Антон Швец и Лечи Садулаев.

А во втором тайме Садулаев получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

У бело-голубых на последней минуте матча отличился нападающий Ярослав Гладышев.

«Динамо» потерпело третье поражение подряд и опустилось на восьмое место в турнирной таблице (16 очков).

«Ахмат» поднялся на седьмую строчку, набрав 17 очков.

В следующем туре «Ахмат» 9 октября на выезде сыграет против «Оренбурга». «Динамо» 8 октября предстоит принципиальное дерби с ЦСКА.