Судейство
Сегодня, 20:07
На 39-й минуте матча 10-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Динамо» Бернард Бериша догнал Луиса Чавеса и, не пытаясь сыграть в мяч, ударил его сзади и сбоку рукой в голову. Арбитр Артем Чистяков отреагировал на такой фол желтой карточкой, хотя вполне мог удалить футболиста грозненской команды.
Возможно, судья нечетко видел все детали случившегося. Но этот момент точно был открыт для резервного Владимира Москалева. Или он тоже считал, что такие действия футболиста заслуживают только предупреждения?