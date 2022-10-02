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Сегодня, 17:45

«Ахмат» — «Динамо»: где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

Сергей Ревенко
Корреспондент
Игроки «Динамо» Даниил Фомин, Ярослав Гладышев и Федор Смолов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В воскресенье, 2 октября , состоится матч 11-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Ахмат» на своем поле примет «Динамо». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Команды уже играли в нынешнем сезоне: в середине сентября «Динамо» обыграло «Ахмат» со счетом 2:1 в матче Кубка России. В прошлом сезоне команды обменялись победами: грозненцы были сильнее 2:1, а бело-голубые выиграли 2:0.

Турнирная таблица чемпионата России — здесь.

Календарь матчей РПЛ сезона-2022/23 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Ахмат» — «Динамо» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале matchtv.ru.

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
02 окт, 19:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
2:1
Динамо
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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