«Ахмат» — «Динамо»: где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

В воскресенье, 2 октября , состоится матч 11-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Ахмат» на своем поле примет «Динамо». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Команды уже играли в нынешнем сезоне: в середине сентября «Динамо» обыграло «Ахмат» со счетом 2:1 в матче Кубка России. В прошлом сезоне команды обменялись победами: грозненцы были сильнее 2:1, а бело-голубые выиграли 2:0.

Турнирная таблица чемпионата России — здесь.

Календарь матчей РПЛ сезона-2022/23 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Ахмат» — «Динамо» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале matchtv.ru.