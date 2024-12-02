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Сегодня, 18:00

«Ахмат» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Ахмат» и «Динамо» встретятся в РПЛ 2 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«Ахмат» и «Динамо» встречаются в 17-м туре РПЛ в понедельник, 2 декабря. Игра на «Ахмат-Арене» в Грозном» начнется в 19.00 по московскому времени.

Трансляцию матча в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начнется за 10 минут до стартового свистка.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ. Ключевые события и результат игры «Ахмат» — «Динамо» также доступны в нашем матч-центре.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
02 дек, 19:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Динамо

В чемпионате России соперники играли между собой 33 раза: 13 побед у «Динамо», 10 — у «Ахмата», еще 10 матчей закончились вничью (разность мячей 40-31 в пользу бело-голубых). В первом круге динамовцы обыграли грозненцев со счетом 4:2.

РПЛ
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
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