«Ахмат» и «Динамо» встретятся в РПЛ 2 декабря

«Ахмат» и «Динамо» встречаются в 17-м туре РПЛ в понедельник, 2 декабря. Игра на «Ахмат-Арене» в Грозном» начнется в 19.00 по московскому времени.

Трансляцию матча в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начнется за 10 минут до стартового свистка.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ. Ключевые события и результат игры «Ахмат» — «Динамо» также доступны в нашем матч-центре.

В чемпионате России соперники играли между собой 33 раза: 13 побед у «Динамо», 10 — у «Ахмата», еще 10 матчей закончились вничью (разность мячей 40-31 в пользу бело-голубых). В первом круге динамовцы обыграли грозненцев со счетом 4:2.