Судейство
Сегодня, 23:30
На 50-й минуте матча 10-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Динамо» (1:1) арбитр Артем Чистяков ошибочно назначил штрафной удар, после розыгрыша которого гости сравняли счет. В том эпизоде динамовец Муми Нгамале подпрыгнул, чтобы уйти от контакта с ногами Светослава Ковачева и Ивана Олейникова. Он успешно выполнил это техническое действие, перепрыгнул соперников, но затем почему-то упал на газон и изобразил боль. Судья отреагировал и зафиксировал фол. Непонятно чей, потому что ни Ковачев, ни Олейников ничего не нарушили. Странно, что при этом ни один, ни другой не стали спорить с рефери.
После выполнения штрафного удара и подачи в штрафную Роберто Фернандес забил гол. Возможно, что в том эпизоде в момент паса он оказался в положении «вне игры», но доказать это без виртуальных офсайдных линий невозможно. Потому видеоассистенты не вмешались, и взятие ворот было засчитано.