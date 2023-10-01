«Ахмат» — «Динамо»: штрафной удар, с которого гости сравняли счет, назначен ошибочно

На 50-й минуте матча 10-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Динамо» (1:1) арбитр Артем Чистяков ошибочно назначил штрафной удар, после розыгрыша которого гости сравняли счет. В том эпизоде динамовец Муми Нгамале подпрыгнул, чтобы уйти от контакта с ногами Светослава Ковачева и Ивана Олейникова. Он успешно выполнил это техническое действие, перепрыгнул соперников, но затем почему-то упал на газон и изобразил боль. Судья отреагировал и зафиксировал фол. Непонятно чей, потому что ни Ковачев, ни Олейников ничего не нарушили. Странно, что при этом ни один, ни другой не стали спорить с рефери.

Муми Нгамале. Фото Скриншот трансляции

Фото Скриншот трансляции

Фото Скриншот трансляции

После выполнения штрафного удара и подачи в штрафную Роберто Фернандес забил гол. Возможно, что в том эпизоде в момент паса он оказался в положении «вне игры», но доказать это без виртуальных офсайдных линий невозможно. Потому видеоассистенты не вмешались, и взятие ворот было засчитано.