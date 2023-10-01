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Сегодня, 18:00

«Ахмат» — «Динамо»: прямая трансляция матча РПЛ

Трансляция матча РПЛ «Ахмат» — «Динамо» пройдет на каналах «Матч ТВ» и «Матч Премьер»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Бернард Бериша
Бернард Бериша.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Ахмат» на своем поле в Грозном сыграет с московским «Динамо» в матче 10-го тура РПЛ 1 октября, в воскресенье. Встреча пройдет на стадионе «Ахмат Арена», начало — в 19.00 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Ахмат» — «Динамо» будет доступна в прямом эфире на телеканалах «Матч ТВ» (с 18.45) и «Матч Премьер» (с 18.55).

Следить за ключевыми событиями встречи можно будет в матч-центре на сайте «СЭ».

«Ахмат» Мирослава Ромащенко занимает 10-е место в турнирной таблице с 11 баллами. «Динамо» Марцела Лички располагается на пятой строчке с 15 очками.

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Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
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