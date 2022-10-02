«Ахмат» — «Динамо»: стартовые составы команд

«Ахмат» примет «Динамо» на своем поле в рамках 11-го тура чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

«Ахмат»: Шелия, Уциев, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Камилов, Олейников, Бериша, Швец, Садулаев, Конате.

Запасные: Опарин, Ташаев, Семенов, Ибишев, Трошечкин, Фольмер, Карапузов, Харин, Иналкаев, Кадыров, Ильин, Агаларов.

«Динамо»: Шунин, Сазонов, Лаксальт, Маричаль, Даса, Фомин, Захарян, Норманн, Нгамале, Смолов, Грулев.

Запасные: Лещук, Будачев, Паршивлюк, Скопинцев, Лесовой, Кутицкий, Сулаквелидзе, Тюкавин, Гладышев.