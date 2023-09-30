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Сегодня, 19:00

«Ахмат» — «Динамо»: время начала и где смотреть матч РПЛ

Каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер» покажут трансляцию игры РПЛ «Ахмат» — «Динамо» 1 октября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Луис Чавес.
Луис Чавес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Ахмат» в Грозном на своем поле примет московское «Динамо» в матче десятого тура чемпионата России по футболу 1 октября, в воскресенье. Игра пройдет на стадионе «Ахмат Арена», начало — в 19.00 по московскому времени.

Видеотрансляцию матча «Ахмат» — «Динамо» покажут в прямом эфире бесплатно на канале «Матч ТВ» (с 16.45) и платно по подписке на «Матч Премьер» (с18.55).

Следить за ключевыми событиями противостояния РПЛ можно будет в матч-центре на сайте «СЭ».

«Ахмат», который тренирует Мирослав Ромащенко, занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с 13 баллами. «Динамо» Марцела Лички располагается на пятой строчке с 15 очками.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
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