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Сегодня, 09:00

«Ахмат» — «Динамо»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Ахмат» и «Динамо» сыграют в чемпионате России 2 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Ахмат» и «Динамо» сыграют в 17-м туре чемпионата России в понедельник, 2 декабря. Матч пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Матч в прямом эфире пройдет на канале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru (по подписке). Трансляция начнется в 18.50, за 10 минут до стартового свистка.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча РПЛ. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Ахмат» — «Динамо» можно в нашем матч-центре.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
02 дек, 19:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Динамо

В 16 турах чемпионата России «Ахмат» набрал девять очков и шел на 15-м месте, предыдущим соперником грозненцев были «Крылья Советов» (1:2). «Динамо» с 31 очком шло пятым, в предыдущем матче бело-голубые сыграли вничью с «Факелом» (1:1).

РПЛ
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
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