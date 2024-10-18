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Сегодня, 19:15

«Ахмат» — «Факел»: смотреть трансляцию матча РПЛ онлайн

«Ахмат» и «Факел» сыграют в матче 12-го тура Российской премьер-лиги
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Ахмат» и «Факел» встречаются в 12-м туре чемпионата России в пятницу, 18 октября. Игра на стадионе «Ахмат Арена» в городе Грозный начинается в 20.15 по московскому времени.

В прямом эфире встречу показывает канал «Матч Премьер». Трансляция стартует за 10 минут до самого матча и также идет на сайте matchtv.ru на платной основе.

Основные события игры «Факел» — «Ахмат» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
18 окт, 20:15. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Факел

После 11 туров «Факел» с 7 очками находится на 14-м месте в РПЛ. «Ахмат» с 6 очками замыкает турнирную таблицу чемпионата России.

В сезоне-2023/24 «Факел» выиграл у «Ахмата» оба матча в РПЛ, по итогам чемпионата воронежцы заняли 11-е место, а грозненцы — 10-е.

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Факел (Воронеж)

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