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Сегодня, 10:15

«Ахмат» — «Факел»: во сколько начнется матч РПЛ и где смотреть трансляцию

«Ахмат» встретится с «Факелом» в матче 12-го тура чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Ахмат» встретится с «Факелом» в матче 12-го тура чемпионата России в пятницу, 18 октября. Игра пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном, начало — в 20.15 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер». Трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка и также пройдет на сайте matchtv.ru (на платной основе).

Основные события игры «Ахмат» — «Факел» доступны в матч-центре на нашем сайте.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
18 окт, 20:15. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Факел

В 11 турах чемпионата России «Ахмат» набрал 6 очков, а «Факел» — 7. В сезоне-2023/24 воронежцы выиграли у грозненцев оба матча в РПЛ.

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Факел (Воронеж)

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