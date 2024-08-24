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Сегодня, 22:04

«Ахмат» и «Химки» сыграли вничью со счетом 3:3

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Ахмат» — «Химки».
Фото ФК «Химки»
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«Ахмат» на своем поле сыграл вничью с «Химками» в матче 6-го тура РПЛ — 3:3.

Счет на 31-й минуте открыл полузащитник подмосковной команды Резиуан Мирзов. На 67-й минуте преимущество гостей удвоил Александр Руденко.

«Ахмат» отыгрался благодаря голам Александра Жирова (73-я минута) и Фелиппе Кардозу (76-я). На 90+3-й минуте забил Лукас Ловат, который вывел грозненцев вперед.

На 90+2-й минуте подмосковная команда осталась вдесятером — красную карточку получил Бутта Магомедов.

Окончательный счет на 90+8-й минуте установил Антон Заболотный.

«Ахмат» (4 очка) занимает 15-е место в РПЛ. «Химки» (6) остались на десятой строчке в турнирной таблице.

Россия. Премьер-лига. 6-й тур
24 авг, 20:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
3:3
Химки

Источник: Таблица РПЛ
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Химки
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