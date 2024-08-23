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Сегодня, 20:00

«Ахмат» — «Химки»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Ахмат» сыграет с «Химками» в матче 6-го тура чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
ФК &amp;quot;Ахмат&amp;quot;.
Фото ФК &quot;Ахмат&quot;
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«Ахмат» сыграет с «Химками» в матче 6-го тура чемпионата России в субботу, 24 августа. Игра пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном, начало матча — в 20:00 по московскому времени.

Россия. Премьер-лига. 6-й тур
24 авг, 20:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Химки

В прямом эфире встречу покажет «Матч Премьер» по подписке. Трансляция, которая начнется за 10 минут до игры, будет также доступна на сайте телеканала на платной основе.

На старте чемпионата России «Ахмат» три раза сыграл вничью и потерпел два поражения. У «Химок» одна победа, две ничьи и два проигрыша.

В сезоне-2023/24 грозненцы финишировали на 10-й строчке турнирной таблицы Российской премьер-лиги, а «Химки» заняли первое место в Первой лиге.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Химки
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