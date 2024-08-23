«Ахмат» сыграет с «Химками» в матче 6-го тура чемпионата России в субботу, 24 августа. Игра пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном, начало матча — в 20:00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет «Матч Премьер» по подписке. Трансляция, которая начнется за 10 минут до игры, будет также доступна на сайте телеканала на платной основе.

На старте чемпионата России «Ахмат» три раза сыграл вничью и потерпел два поражения. У «Химок» одна победа, две ничьи и два проигрыша.

В сезоне-2023/24 грозненцы финишировали на 10-й строчке турнирной таблицы Российской премьер-лиги, а «Химки» заняли первое место в Первой лиге.

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