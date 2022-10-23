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Сегодня, 18:10

«Ахмат» и «Торпедо» объявили стартовые составы на матч РПЛ

Мария Гусева

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Торпедо» на матч 14-го тура чемпионата России. Начало встречи — в 19:00.

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Быстров, Богосавац, Камилов, Олейников, Бериша, Швец, Садулаев, Харин, Конате.

Запасные: Опарин, Ташаев, Журавлев, Нижич, Ибишев, Кадыров, Трошечкин, Фольмер, Карапузов, Иналкаев, Ильин, Агаларов.

«Торпедо»: Довбня, Самсонов, Смольников, Прошкин, Нетфуллин, Ле Таллек, Енин, Чурич, Савич, Лебеденко, Караев.

Запасные: Бабурин, Кожемякин, Роганович, Шапич, Султонов, Рейхмен, Эркинов, Каймаков, Лаптев, Турищев, Коста.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
23 окт, 19:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Торпедо М

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Торпедо (Москва)
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