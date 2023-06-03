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РПЛ

Сегодня, 18:55

«Ахмат» и «Краснодар» не выявили победителя, «Урал» обыграл «Сочи»

Руслан Минаев
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«Ахмат» дома сыграл вничью с «Краснодаром» в матче последнего 30-го тура РПЛ — 2:2.

В составе «быков» забил Джон Кордоба. Грозненцы ответили двумя голами за 8 минут. Отметились — Владислав Камилов и Иван Олейников. В концовке матча Олусегун сравнял счет.

«Ахмат» с 50 очками завершил сезон-2022/23 на 5-м месте. «Краснодар» с 48 очками — на 6-й строчке.

Россия. Премьер-лига. 30-й тур
03 июн, 17:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
2:2
Краснодар

«Урал» дома обыграл «Сочи» — 1:0. Отметился Андрей Егорычев.

Екатеринбуржцы с 36 очками заняли 11-е место. «Сочи» с 38 очками — на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ.

Россия. Премьер-лига. 30-й тур
03 июн, 17:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
1:0
Сочи

0
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