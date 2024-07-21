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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 18:54

«Ахмат» — «Краснодар»: Коста, Смолов и Агаларов выйдут в стартовых составах

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В воскресенье, 21 июля, состоится матч 1-го тура чемпионата России между «Ахматом» и «Краснодаром». Команды объявили стартовые составы на игру.

Встреча пройдет на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном и начнется в 20:00 по московскому времени.

«Ахмат»: Шелия, Адамов, Богосавац, Тодорович, Шатара, Гандри, Камилов, Швец, Садулаев, Ковачев, Агаларов.

«Краснодар»: Агкацев, Кайо, Тормена, Коста, Черников, Сперцян, Кривцов, Козлов, Батчи, Смолов, Са.

В прошлом сезоне «Краснодар» впервые в своей истории завоевал серебряные медали РПЛ. «Ахмат» финишировал на десятой строчке в таблице.

«СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию матча «Ахмат» — «Краснодар».

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Краснодар
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