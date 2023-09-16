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РПЛ

Сегодня, 18:25

«Ахмат» и «Краснодар» сыграли вничью

Виктория Кравченко
Игроки «Краснодара» и «Ахмата».
Фото ФК «Краснодар»
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«Ахмат» дома не смог обыграть «Краснодар» в матче 8-го тура РПЛ — 1:1.

Счет был открыт на 3-й минуте полузащитником грозненцев Иваном Олейником. На 38-й минуте хавбек «быков» Кади сравнял счет.

На 50-й минуте форвард «Ахмата» Владимир Ильин не забил в пустые ворота с метра.

После 8 туров чемпионата РПЛ «Краснодар» продолжает возглавлять турнирную таблицу, набрав 18 очков. «Ахмат» (11) идет на 9-й строчке.

24 сентября «Краснодар» сыграет с «Уралом» в 9-м туре РПЛ. «Ахмат» днем ранее встретится с «Балтикой».

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
16 сент, 16:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
1:1
Краснодар

ФК Ахмат
ФК Краснодар
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
3
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
4
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
7
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
8
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
9
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
10
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 2 : 2
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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