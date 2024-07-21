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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 18:45

«Ахмат» — «Краснодар»: смотреть трансляцию матча РПЛ

«Ахмат» сыграет с «Краснодаром» в чемпионате России 21 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Эдуард Сперцян (ФК «Краснодар»).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Ахмат» сыграет с «Краснодаром» в рамках 1-го тура чемпионата России в воскресенье, 21 июля. Игра состоится на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Ахмат» — «Краснодар» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также матчи РПЛ из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Клуб из Грозного в сезоне-2023/24 финишировал на 10-м месте в турнирной таблице премьер-лиги. Краснодарская команда в прошлом сезоне стала второй в РПЛ.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
21 июл, 20:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Краснодар

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Ахмат
ФК Краснодар
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