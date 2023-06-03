«Ахмат» — «Краснодар»: 18-летний Кокшаров впервые выйдет в стартовом составе гостей, Сперцян остался в запасе

«Ахмат» и «Краснодар» объявили составы на матч 30-го тура РПЛ.

«Ахмат»: Шелия, Уциев, Семенов, Быстров, Богосавац, Камилов, Олейников, Карапузов, Швец, Харин, Агаларов.

Запасные: Опарин, Ташаев, Ибишев, Трошечкин, Мацуев, Якуев, Черняк, Альсултанов.

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Волков, Арутюнян, Алонсо, Ионов, Ахметов, Черников, Баньяц, Батчи, Кокшаров.

Запасные: Агкацев, Кокарев, Петров, Сухорученко, Жилкин, Сперцян, Кордоба, Олусегун, Дэвид.

Матч «Ахмат» — «Краснодар» состоится в субботу, 3 июня и начнется в 17.00 (мск).

Перед заключительным, 30-м туром сезона-2022/23 «Ахмат» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 49 очками, «Краснодар» идет на шестой строчке с 47 очками.