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Сегодня, 17:15

«Ахмат» — «Крылья Советов»: смотреть трансляцию матча РПЛ

«Ахмат» встретится с «Крыльями Советов» в матче 9-го тура РПЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Ахмат» и «Крылья Советов» сыграют в 9-м туре чемпионата России в понедельник, 23 сентября. Игра пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном, стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать телеканал «Матч Премьер». Трансляция начнется за 10 минут до игры и будет также доступна на сайте канала matchtv.ru на платной основе.

Ключевые события игры «Ахмат» — «Крылья Советов» можете изучать в матч-центре нашего сайта.

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
23 сент, 18:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Крылья Советов

В восьми турах РПЛ-2024/25 «Ахмат» набрал 5 очков, а «Крылья Советов» — 9. В РПЛ сезона-2023/24 грозненцы заняли 10-е место, а самарцы — 9-е.

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Крылья Советов (Самара)

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