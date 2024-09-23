«Ахмат» и «Крылья Советов» сыграют в 9-м туре чемпионата России в понедельник, 23 сентября. Игра пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном, стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать телеканал «Матч Премьер». Трансляция начнется за 10 минут до игры и будет также доступна на сайте канала matchtv.ru на платной основе.

Ключевые события игры «Ахмат» — «Крылья Советов» можете изучать в матч-центре нашего сайта.

В восьми турах РПЛ-2024/25 «Ахмат» набрал 5 очков, а «Крылья Советов» — 9. В РПЛ сезона-2023/24 грозненцы заняли 10-е место, а самарцы — 9-е.