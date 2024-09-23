«Ахмат» — «Крылья Советов»: стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Крыльев Советов» на матч 9-го тура РПЛ. Игра пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном и начнется в 18.30 по московскому времени.

«Ахмат»: Шелия, Жиров, Адамов, Тодорович, Шатара, Швец, Камило, Талал, Луна Диале, Фелиппе Кардосо, Самородов.

«Крылья Советов»: Ломаев, Евгеньев, Бейл, Костанца, Галдамес, Ороз, Олейников, Ежов, Мендес, Гарре, Сергеев.

Перед этим матчем «Крылья Советов» с 9 очками располагаются на 10-м месте в чемпионате России. «Ахмат» занимает последнюю, 16-ю строчку в турнирной таблице.