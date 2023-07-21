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Сегодня, 20:00

«Ахмат» — «Крылья Советов»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Футболист Владимир Писарский.
Владимир Писарский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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22 июля в Грозном на стадионе «Ахмат Арена» «Ахмат» проведет матч с «Крыльями Советов» в 1-м туре чемпионата России-2023/24. Игра начнется в 20.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча «Ахмат» — «Крылья Советов» в прямом эфире можно будет на каналах «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Начало — в 19.55. Онлайн-трансляция будет доступна бесплатно на сайте «СЭ».

19 марта «Ахмат» в гостях победил самарцев (1:0) в 20-м туре РПЛ.

РПЛ: расписание матчей и где смотреть игры 1 тура чемпионата России // 1-й тур РПЛ: кто комментирует «Спартак» — «Оренбург» и «Ахмат» — «Крылья Советов».

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
22 июл, 20:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Крылья Советов
Источник: https://www.sport-express.ru/football/rfpl/
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Крылья Советов (Самара)
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