«Ахмат» и «Крылья Советов» сыграют в матче 9-го тура чемпионата России в понедельник, 23 сентября. Игра пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном, начало — в 18.30 по московскому времени.

В прямом эфире встречу будет показывать телеканал «Матч Премьер». Трансляция, которая начнется за 10 минут до игры, будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

Основные события игры «Ахмат» — «Крылья Советов» можете изучать в матч-центре на нашем сайте.

В восьми турах Российской премьер-лиги «Ахмат» набрал 5 очков, а «Крылья Советов» — 9. В РПЛ сезона-2023/24 грозненцы заняли 10-е место, а самарцы — 9-е. Тогда команды выиграли друг у друга в чемпионате по одному разу.