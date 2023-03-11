«Локомотив» вдевятером обыграл «Ахмат» в матче РПЛ

«Локомотив» вдевятером обыграл «Ахмат» в матче 19-го тура чемпионата России — 1:0. Встреча прошла на «Ахмат Арене».

Единственный гол в игре на 11-й минуте забил полузащитник Сергей Пиняев. Для 18-летнего игрока это дебютный гол за железнодорожников.

В составе «Локомотива» с поля были удалены Станислав Магкеев (20-я минута) и Максим Ненахов (60-я). Команда полчаса играл вдевятером.

«Локомотив» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков в 19 матчах. Команда выиграла второй матч подряд. «Ахмат» находится на шестой строчке (29).