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Судейство

Сегодня, 19:01

«Ахмат» — «Локомотив»: первое из двух предупреждений вынесено Магкееву ошибочно

Александр Бобров
Шеф-редактор
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На 9-й и 20-й минутах матча 19-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Локомотив» (0:1) арбитр Павел Кукуян вынес два предупреждения Станиславу Магкееву и удалил его с поля. Насколько оправданным было применение таких санкций к железнодорожнику?

Первое из двух предупреждений выглядит ошибочным. В том моменте Магкеев действительно нарушил правила, но было достаточно ограничиться назначением штрафного удара. Станислав попал ладонью в лицо Бернарду Берише. Но это нельзя назвать сильным и акцентированным ударом.

Кукуян достал желтую карточку не сразу, а спустя некоторое время. Возможно, он получил сигнал от кого-то из членов судейской бригады — например, от первого ассистента Владислава Назарова.

Второе предупреждение выглядело обоснованным. Оно последовало за ударом рукой в голову Ивана Олейникова.

Россия. Премьер-лига. 19-й тур
11 мар, 16:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
0:1
Локомотив

ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
Павел Кукуян
Станислав Магкеев
4
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