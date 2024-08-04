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Сегодня, 22:25

«Локомотив» разгромил «Ахмат», Батраков забил и отдал три голевые передачи

Игнат Заздравин
Корреспондент
Жерзино Ньямси и Дмитрий Воробьев.
Фото Фк «Локомотив»
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«Локомотив» на выезде разгромил «Ахмат» в матче третьего тура РПЛ — 5:0.

Счет на 8-й минуте с пенальти открыл Дмитрий Воробьев. Форвард забил в третьем туре РПЛ кряду.

Дубль за железнодорожников оформил Жерзино Ньямси. Защитник отличился на 17-й и 36-й минутах. Оба раза голевой передачей отметился Алексей Батраков.

На 79-й минуте забил Вадим Раков. Результативный пас снова сделал Батраков, который установил окончательный счет на 90+2-й минуте. На счету 19-летнего хавбека забитый мяч и три голевых паса.

«Локомотив» (6 очков) одержал вторую победу и поднялся на четвертое место в РПЛ. «Ахмат» (2) идет 14-м в турнирной таблице.

В следующем туре железнодорожники дома примут махачкалинское «Динамо». Игра пройдет 10 августа. «Ахмат» на следующий день в гостях встретится со «Спартаком».

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
04 авг, 20:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
0:5
Локомотив

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
Жерзино Ньямси
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