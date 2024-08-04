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Сегодня, 20:00

«Ахмат» — «Локомотив»: смотреть трансляцию матча РПЛ

«Ахмат» примет «Локомотив» в 3-м туре РПЛ 4 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Футболисты «Локомотива».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В воскресенье, 4 августа, «Ахмат» примет «Локомотив» в матче 3-го тура чемпионата России сезона-2024/2025. Игра пройдет в Грозном на «Ахмат Арене». Начало игры — в 20.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча РПЛ. Следить за ключевыми событиями встречи «Ахмат» — «Локомотив» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru.

На старте сезона РПЛ-2024/25 «Ахмат» сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1) и «Оренбургом» (0:0). «Локомотив» обыграл «Акрон» (3:2) и уступил московскому «Динамо» (1:3).

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
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