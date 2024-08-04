Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:43

«Ахмат» — «Локомотив»: Пиняев и Воробьев сыграют с первых минут

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Стали известны стартовые составы на матч «Ахмата» против «Локомотива» в третьем туре РПЛ.

Игра пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном. Начало — в 20.30 по московскому времени.

«Ахмат»: Шелия, Адамов, Богосавац, Шатара, Гандри, Камилов, Бериша, Садулаев, Диванович, Ковачев, Камило.

Запасные: Опарин, Уциев, Жиров, Тодорович, Мацуев, Швец, Исмаэл Силва, Якуев, Луна Диале, Агаларов, Фелиппе Кардосо.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Самошников, Сильянов, Фассон, Ньямси, Баринов, Карпукас, Батраков, Воробьев, Пиняев.

Запасные: Митрюшкин, Веселов, Тикнизян, Морозов, Погостнов, Митай, Тимофеев, Салтыков, Сулейманов, Сарвели, Раков, Радиковский.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
04 авг, 20:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Локомотив

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
Обсудить
Читайте также
Адель прервала концерт в Мюнхене ради просмотра финального забега на Олимпиаде
В Ватикане выразили разочарование церемонией открытия Олимпиады в Париже
Очевидцы сообщили о взрывах в Луганске
«Динамо» открыло охоту за экс-игроком «Реала», Дзюбу предложили клубу Серии А. Трансферные слухи РПЛ
Трехкратная олимпийская чемпионка Фрейзер-Прайс снялась с Игр в Париже
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: «Зенит» — «Ростов» и другие матчи
«Ахмат» — «Локомотив»: смотреть трансляцию матча РПЛ
«Спартак» — «Крылья Советов»: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
«Краснодар» впервые за 14 лет в РПЛ ни разу не выиграл в трех первых турах
Круговой: «Задача ЦСКА — побеждать в каждом матче»
«Динамо» Махачкала — «Пари НН»: Касинтура и Зе Турбо выйдут с первых минут
Круговой рассказал, как в команде отреагировали на уход Чалова в ПАОК
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Круговой рассказал, как в команде отреагировали на уход Чалова в ПАОК

«Динамо» Махачкала — «Пари НН»: Касинтура и Зе Турбо выйдут с первых минут