«Ахмат» — «Локомотив»: Пиняев и Воробьев сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч «Ахмата» против «Локомотива» в третьем туре РПЛ.

Игра пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном. Начало — в 20.30 по московскому времени.

«Ахмат»: Шелия, Адамов, Богосавац, Шатара, Гандри, Камилов, Бериша, Садулаев, Диванович, Ковачев, Камило.

Запасные: Опарин, Уциев, Жиров, Тодорович, Мацуев, Швец, Исмаэл Силва, Якуев, Луна Диале, Агаларов, Фелиппе Кардосо.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Самошников, Сильянов, Фассон, Ньямси, Баринов, Карпукас, Батраков, Воробьев, Пиняев.

Запасные: Митрюшкин, Веселов, Тикнизян, Морозов, Погостнов, Митай, Тимофеев, Салтыков, Сулейманов, Сарвели, Раков, Радиковский.