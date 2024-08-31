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Сегодня, 13:43

«Ахмат» может расстаться с Адиевым в случае неудачи в матче с «Акроном»

Микеле Антонов
Корреспондент
Магомед Адиев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Грозненский «Ахмат» с высокой долей вероятности может отправить в отставку главного тренера Магомеда Адиева, если команда дома сыграет вничью или уступит «Акрону» в матче 7-го тура РПЛ. Встреча состоится сегодня, 31 августа, и начнется в 20.00 мск.

Место Адиева займет экс-главный тренер грозненцев Сергей Ташуев. Он выразил готовность вернуться в «Ахмат». Напомним, 65-летний специалист возглавлял команду в сезоне-2022/23.

При этом не исключено, что Адиев после отставки возглавит «Актобе», в котором в данный момент работает Дмитрий Парфенов.

«Ахмат» после 6 туров РПЛ идет на последнем, 16-м месте в турнирной таблице, набрав 4 очка.

Магомед Адиев
ФК Ахмат
Сергей Ташуев
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