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Сегодня, 15:26

«Ахмат» не отпустил Быстрова в «Сивасспор»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Ахмат» не отпустил полузащитника Марата Быстрова в «Сивасспор» во время летнего трансферного окна.

«Да, интерес к Марату из Турции был — от «Сивасспора». Турки делали предложение, «Ахмат» оно не устроило. Плюс у грозненцев еще Диванович сломался», — приводит слова агент Быстрова Александра Маньякова Legalbet.kz.

Марат Быстров выступает за «Ахмат» с августа 2020 года. В сезоне-2023/24 он провел 5 матчей и не отличился результативными действиями. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость 31-летнего казахстанца составляет 1 миллион евро.

Источник: https://legalbet.kz/news/16023781/
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Сивасспор
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