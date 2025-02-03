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Сегодня, 15:24

«Ахмат» не получал зимой предложений по трансферу Садулаева

Камила Абдурахманова
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал, что клуб не получал предложений по трансферу полузащитника Лечи Садулаева, клуб планирует продлить контракт с футболистом.

«С Лечи будет все хорошо, мы переподпишем контракт. Болельщики «Зальцбурга» просили купить Садулаева? Это же болельщики, не клуб. Предложений зимой по нему не было», — сказал Айдамиров ТАСС.

В текущем сезоне 25-летний Садулаев провел 20 матчей за «Ахмат» в разных турнирах, забив 3 мяча и отдав 2 результативные передачи.

Источник: ТАСС
ФК Ахмат
Лечи Садулаев
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