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Сегодня, 00:20

«Ахмат» не согласился с выбором мяча Марадишвили в ворота «Ростова» лучшим голом сезона

Сергей Разин
корреспондент
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«Ахмат» прокомментировал выбор лучшим голом РПЛ в сезоне-2022/23 забитый мяч полузащитника «Локомотива» Константина Марадишвили в ворота «Ростова».

«В Москве состоялось награждение лауреатов главной футбольной премии года. В числе других был определен победитель в номинации лучший гол сезона. Система определения лучших, на наш взгляд, нуждается в совершенствовании. Достаточно посмотреть на три гола, вошедшие в финал, чтобы не понять: почему среди них нет голов Мохамеда Конате или Дарко Тодоровича.

Выбор болельщиков, ответят нам. В том и вопрос: выбор болельщиков, принимая аудиторию Москвы, Санкт-Петербурга и регионов, должен учитываться как один балл. А не прямой подсчет голосов. Иначе нет логики. Как нет ее и в том — почему в числе номинантов на звание лучшего тренера года не оказалось Сергея Ташуева, лидирующего среди коллег по всем статистическим показателям. Или вратаря Гиорги Шелия, одного из лучших в сезоне в своем амплуа», — говорится в заявлении.

Мяч Марадишвили в матче 2-го тура РПЛ против «Ростова» (2:2) признан лучшим голом РПЛ в сезоне-2022/23. Футболист получил награду на премии РПЛ по итогам сезона из рук нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
Константин Марадишвили
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