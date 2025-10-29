«Ахмат» обратился в ЭСК по итогам матча с «Сочи»

Судейство
29 октября, 12:17
ЭСК РФС рассмотрит один эпизод по матчу 13-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Сочи» (2:4). Об этом «СЭ» сообщили в службе коммуникаций РФС.
«Ахмат» попросил комитет рассмотреть эпизод с засчитанным взятием ворот на 66-й минуте.
«Сочи» одержал вторую победу в сезоне и с 8 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» с 16 очками — на 9-й строчке.
Friendship07
нытики
30.10.2025
Petr Bitkin
Хи.
29.10.2025
Petr Bitkin
Договорняк продолжается.... :)
29.10.2025
genry2012
Ээээ! Ты кому судишь, судья продажная!!!
29.10.2025
руслан магомедов
Хорошо что не перебили Сочи. И на том спасибо.
29.10.2025
руслан магомедов
чурчес собирай котомку кадыровцы тебя все равно погонят на фуг.
29.10.2025
ViktorDiktor®
Ааааа, это .. менталитет опять , о нём директор Ахмата как- то тут разглагольствовал... :sunglasses:
29.10.2025
Slim Tallers
После финального свистка устроили массовую потасовку,а лига сделала вид,что ничего не было. Вдруг Академик останется недовольным.
29.10.2025
Haiaxi
Опять жалуются...
29.10.2025
ritenyto
Смтрите почаще "7 стариков и одна девушка". А то и вас прокляну. Это просто: или ты поклоняешься "баблу", или терпишь эту гнусность..Или...
29.10.2025
AlAr
Пейте больше чая и готовьтесь к игре со Спартаком))
29.10.2025
ritenyto
Эта... принесите 2 порции икры :)
29.10.2025
ritenyto
ДОГОВОРНЯК.И потом мне памятник поставят :) Паризываю, как ленин-надин на броевике: "Давайте спровоцируем, а выипит РФС кодла "фанатов" , м-м?... А с аспирином я сам :) Антр ну - ну и гниды же...без комментарив. Гнобят футбол.
29.10.2025
TokTram_
Забавно
29.10.2025