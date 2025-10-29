«Ахмат» обратился в ЭСК по итогам матча с «Сочи»

ЭСК РФС рассмотрит один эпизод по матчу 13-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Сочи» (2:4). Об этом «СЭ» сообщили в службе коммуникаций РФС.

«Ахмат» попросил комитет рассмотреть эпизод с засчитанным взятием ворот на 66-й минуте.

«Сочи» одержал вторую победу в сезоне и с 8 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» с 16 очками — на 9-й строчке.