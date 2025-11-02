«Ахмат» обратится в ЭСК РФС по удалению Мелкадзе в матче с «Балтикой»

2 ноября, 19:15
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» заявил, что клуб будет обращаться в ЭСК РФС по удалению нападающего Георгия Мелкадзе на 59-й минуте матча 14-го тура против «Балтики» (0:2).
«Нужно не только к тренерам и игрокам применять санкции, но и к судейскому корпусу тоже. Почему арбитры после явных ошибок выходят и опять судят? «Ахмат» конечно будет обращаться в ЭСК РФС по удалению Мелкадзе. Мы не согласны с данным решением, мы должны отменить красную карточку», — сказал Айдамиров «СЭ».
Форвард был удален на 59-й минуте после вмешательства ВАР. Судья зафиксировал, что футболист в борьбе наступил на ногу футболисту калининградцев Ираклию Манелову. Главным арбитром встречи был Иван Абросимов.
«Балтика» поднялась на четвертое место в таблице РПЛ с 27 очками. «Ахмат» идет на девятой строчке с 16 очками.
zentmaison
У Шафеева ни одного матча без грубых ошибок, либо заинтересованности! Гнать таких из футбола поганой метлой!
03.11.2025
Клизматрон
За Ахмат не болею, но ВАР и АВАР задавили судью в поле. Очень странное решение.
02.11.2025
Soulles2
Согласен с комментаторами на Матче и горцами (как ни странно). Куда Мелкадзе мог девать ногу за полсекунды до наступа? Смотрел вперед, а не под ноги
02.11.2025