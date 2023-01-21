«Ахмат» объявил о переходе нападающего Гбамбле

Нападающий Нене Гбамбле перешел в «Ахмат», сообщает официальный Telegram-канал грозненского клуба 21 января. Контракт с 20-летним футболистом из Кот-д'Ивуара рассчитан на три с половиной года.

Гбамбле прибыл в расположение клуба на сборах, прошел медицинский осмотр и приступил к работе.

Последним клубом вингера был словенский «Целе», за который он выступал до 15 января. В текущем сезоне он провел 16 матчей, забил два гола и сделал три результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.