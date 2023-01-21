«Ахмат» объявил о переходе нападающего Гбамбле

Сегодня, 17:31
Нападающий Нене Гбамбле перешел в «Ахмат», сообщает официальный Telegram-канал грозненского клуба 21 января. Контракт с 20-летним футболистом из Кот-д'Ивуара рассчитан на три с половиной года.
Гбамбле прибыл в расположение клуба на сборах, прошел медицинский осмотр и приступил к работе.
Последним клубом вингера был словенский «Целе», за который он выступал до 15 января. В текущем сезоне он провел 16 матчей, забил два гола и сделал три результативные передачи.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования