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Сегодня, 16:02

«Ахмат» объявил о подписании контракта с Ташуевым

Сергей Ташуев.
Фото «СЭ»
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Как ранее сообщал «СЭ», новым главным тренером «Ахмата» стал Сергей Ташуев. 65-летний специалист подписал контракт с клубом сроком на два года, сообщается на официальной сайте грозненцев.

Ташуев уже возглавлял «Ахмат» с сентября 2022 года по август 2023 года. Еще одним кандидатом на пост главного тренера был Андрей Талалаев, с которым руководство грозненцев несколько раз встречалось, но стороны не сумели достигнуть договоренности.

«Ахмат» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России-2024/25 с 5 очками в 7 матчах. 1 сентября клуб объявил об отставке Магомеда Адиева, который возглавлял команду с апреля 2024 года.

Андрей Талалаев
ФК Ахмат
Сергей Ташуев
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